МИД Белоруссии сообщил о дальнейшей судьбе журналистов «Дождя»
Задержанным в Минске журналистам телеканала «Дождь», «скорее всего». придется покинуть Белоруссию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
По его словам, задержанные находятся в одном из РУВД столицы, осуществляются процессуальные действия с их участием.
«Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», — сказал Глаз.
В столице Белоруссии 9 августа были задержаны корреспонденты «Дождя» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.