МИД Белоруссии сообщил о дальнейшей судьбе журналистов «Дождя»

Сейчас они находятся в районном управлении внутренних дел, но их могу «попросить покинуть» страну, заявили в ведомстве. «Дождь» сообщал, что задержаны два корреспондента и оператор

Анатолий Глаз (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Задержанным в Минске журналистам телеканала «Дождь», «скорее всего». придется покинуть Белоруссию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

По его словам, задержанные находятся в одном из РУВД столицы, осуществляются процессуальные действия с их участием.

«Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», — сказал Глаз.

В столице Белоруссии 9 августа были задержаны корреспонденты «Дождя» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.