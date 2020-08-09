«Дождь» сообщил об обысках в квартире задержанных в Минске журналистов

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В квартиру, которую снимали задержанные в Минске журналисты телеканала «Дождь», нагрянули с обыском люди в штатском и черных масках. Об этом сообщает канал со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

По его словам, люди, производившие обыск, не представились, защитника не пустили. Гашинский позже сказал со ссылкой на хозяина квартиры, что люди в штатском «просто осмотрели все и ушли».

Ранее 9 августа в столице Белоруссии были задержаны корреспонденты «Дождя» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Они работали на выборах президента страны. Позднее официальный представитель МИДа Мария Захарова объяснила задержание журналистов тем, что у них не было аккредитации. По ее словам, с задержанными «все в порядке», ими занимаются дипломаты.

В то же время главный редактор телеканала Тихон Дзядко написал в Telegram, что все документы для получения аккредитации были направлены белорусскому МИДу еще в середине июня.