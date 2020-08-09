Тихановская проголосовала на выборах в Белоруссии

Светлана Тихановская (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах главы государства. Она отдала голос в школе, расположенной в микрорайоне Восток в Минске. Об этом сообщает Tut.by.

По данным портала, Тихановскую пришли поддержать около 200 человек. Люди выкрикивали «Света!» и «Молодец!».

Кандидат в президенты выразила надежду, что выборы будут честными. «Если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича [Лукашенко], то мы же с этим согласимся, если выборы честные», — сказала она.

Ранее проголосовал на выборах действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он претендует на пост главы государства в шестой раз. Позднее он заявил, что не допустит выхода ситуации в стране из-под контроля, что бы «ни планировали отдельные люди».