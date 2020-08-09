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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Александр Лукашенко во время голосования на избирательном участке в основной день выборов президента Белоруссии
Александр Лукашенко во время голосования на избирательном участке в основной день выборов президента Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Глава Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны, об этом сообщает портал TUT.by.

Он проголосовал на участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На президентский пост претендуют пять человек, в том числе действующий глава государства Александра Лукашенко, который идет на выборы в шестой раз.
По данным ЦИК Белоруссии, почти половина избирателей — 41,7% — проголосовали досрочно, с 4 по 8 августа.

Избирательные участки 9 августа открылись в 8:00 и закончат свою работу в 20:00.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Выборы
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