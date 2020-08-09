На выборах в Белоруссии досрочно проголосовала почти половина избирателей

За пять дней досрочного голосования на президентских выборах в Белоруссии на участки пришли 41,7% избирателей, сообщается на официальном портале Центризбиркома страны «Выборы 2020».



Наивысшую явку зафиксировали в Гомельской области — там проголосовали 54.44% от общего числа включенных в списки по региону.

В Могилевской области явка составила 49.92%, в Минске — 33,4%, в Брестской области — 38,4%, Витебской — 39,34%, Гродненской — 38,6%, Минской — 39,66%.

Досрочное голосование на выборах президента проходило в течение пяти дней, с 4 по 8 августа. Основной день голосования назначен на воскресенье, 9 августа. В первый день явка, по данным ЦИК, была 4,98%, во второй — 12,75%, в третий - 22,47%, а в четвертый явка составила 32,24%.

В качестве кандидатов ЦИК зарегистрировала нынешнего президента Александра Лукашенко, депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергея Черечня и супругу арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлану.