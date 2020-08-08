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Генпрокурор Белоруссии предупредил об ответственности за незаконные акции

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк попросил граждан страны «проявить благоразумие» и не участвовать в несанкционированных акциях. Его слова передает агентство БелТА.

«Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности», — отметил Конюк.

Кроме того, генпрокурор обратился «ко всем родителям»с просьбой предостеречь детей от «необдуманных действий».

«Не позвольте [детям] стать разменной монетой», — сказал Конюк.

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В последние недели в Белоруссии проходят многотысячные акции в поддержку оппозиционных кандидатов на президентских выборах, которые состоятся 9 августа. Так, по данным белорусского МВД, в прошедшем 30 июля в Минске предвыборном пикете кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской приняли участие 18,25 тыс. человек. Правозащитный центр «Весна» сообщал о 63 тыс. участников.

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Митинг в поддержку Тихановской также должен был пройти 6 августа, однако его отменили, поскольку в парке Дружбы народов, где он должен был пройти, власти решили провести мероприятие, посвященное железнодорожным войскам. Вместо этого Тихановская с командой отправилась в Киевский сквер, где проходил день открытых дверей учреждений дополнительного образования, организованный городскими властями. Когда протестующие пришли на мероприятие, диджеи включили песню группы «Кино» «Перемен». Позднее диджеев арестовали на десять суток, их обвинили в хулиганстве и неповиновении.

ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов на выборы действующего главу государства Александра Лукашенко, сопредседателя общественного движения «Говори правду» Андрея Дмитриева, бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую, супругу арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлану и председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Череченя.

Теги: Белоруссия, Минск, акции протеста
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