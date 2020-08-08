ЦИК Белоруссии назвала явку за 4 дня голосования на выборах президента

За четыре дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 32,24%, сообщается на официальном портале Центризбиркома страны «Выборы 2020». В первый день явка, по данным ЦИК, была 4,98%, во второй — 12,75%, в третий она составила 22,47%.

Наивысшую явку по состоянию на вечер 7 августа зафиксировали в Гомельской области — там проголосовали 42,72% от общего числа включенных в списки по региону. В Могилевской области на избирательные участки пришли 37,88%, в Витебской — 30,86%, в Брестской — 30,11%.

В Гродненской области в выборах приняли участие 30, 02%. Минской области проголосовали 29, 09% избирателей, в Минске — 26,45%.

Досрочное голосование на президентских выборах стартовало 4 августа и продлится пять дней, по 8 августа включительно. Основной день выборов назначен на воскресенье, 9 августа. Избиратели выбирают между пятью кандидатами, включая действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.