В Абхазии зафиксировали первого туриста из России с коронавирусом

Отдых туристов в Абхазии после открытия российско-абхазской границы, Гагра (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Абхазии зарегистрировали коронавирус у туриста из России. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от инфекции.

«Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ», — говорится в сообщении штаба.

Ранее в Минздраве сообщали, что заболевших коронавирусом российских туристов будут доставлять в Сочи.

Всего, по данным штаба, за прошедшие сутки, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них. С момента пандемии коронавирусом заболели 134 человека, трое умерли.