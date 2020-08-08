В Абхазии зафиксировали первого туриста из России с коронавирусом
В Абхазии зарегистрировали коронавирус у туриста из России. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от инфекции.
«Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ», — говорится в сообщении штаба.
Ранее в Минздраве сообщали, что заболевших коронавирусом российских туристов будут доставлять в Сочи.
Всего, по данным штаба, за прошедшие сутки, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них. С момента пандемии коронавирусом заболели 134 человека, трое умерли.