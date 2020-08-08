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В Абхазии зафиксировали первого туриста из России с коронавирусом

Отдых туристов в Абхазии после открытия российско-абхазской границы, Гагра
Отдых туристов в Абхазии после открытия российско-абхазской границы, Гагра (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Абхазии зарегистрировали коронавирус у туриста из России. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от инфекции.

«Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ», — говорится в сообщении штаба.

Ранее в Минздраве сообщали, что заболевших коронавирусом российских туристов будут доставлять в Сочи.

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Всего, по данным штаба, за прошедшие сутки, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них. С момента пандемии коронавирусом заболели 134 человека, трое умерли.

С 1 августа власти России и Абхазии объявили об открытии границ, которые были закрыты на фоне распространения коронавируса. Тогда сочинская таможня зафиксировала свыше 7,5 тыс. человек, которые пересекли российско-абхазскую границу за сутки. Также Абхазия и Россия возобновили железнодорожное сообщение.

Теги: коронавирус, Абхазия, пандемия
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