Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией

Видео: kmv_info26 / VK

Video

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба сообщил РБК, что его пять часов не пропускали в Абхазию на российском пограничном пункте, после чего он решил «просто поехать».

«Потом я просто поехал, калитка открылась от удара машины», — сказал он, уточнив, что перед этим автомобиль уже досмотрели.

По словам Авидзбы, «провокационно вел» себя один из пограничников, а остальные «не могли понять поведение своего начальника».

Авидзба сообщил, что раньше у него уже были загвоздки на российском пограничном пункте. «Я прописан в городе Сочи, на меня оформлено пять машин, поэтому налоги приходят», — сказал он.