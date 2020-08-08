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Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией

Видео: kmv_info26 / VK
Видео: kmv_info26 / VK
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Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба сообщил РБК, что его пять часов не пропускали в Абхазию на российском пограничном пункте, после чего он решил «просто поехать».

«Потом я просто поехал, калитка открылась от удара машины», — сказал он, уточнив, что перед этим автомобиль уже досмотрели.

По словам Авидзбы, «провокационно вел» себя один из пограничников, а остальные «не могли понять поведение своего начальника».

Авидзба сообщил, что раньше у него уже были загвоздки на российском пограничном пункте. «Я прописан в городе Сочи, на меня оформлено пять машин, поэтому налоги приходят», — сказал он.

«Но будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить. Они должны написать уведомление в МИД Абхазии», — отметил Авидзба.

Ранее РЕН ТВ и «Пятый канал» опубликовали видео, на котором мужчина за рулем Toyota Land Cruiser 200 протаранил ворота на границе Сочи и Абхазии. РЕН ТВ отмечал, что у автомобиля были регистрационные знаки Дагестана. РБК направил запрос в пресс-службу президента Абхазии и в пресс-службу пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

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Теги: Абхазия, новости
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