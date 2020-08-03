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Минздрав развернет койки в Сочи на случай заражения россиян в Абхазии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минздрав России поможет вылечиться российским туристам в случае заражения коронавирусом в Абхазии. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Мы дополнительно развертываем койки в Сочи для пациентов, если придется вывозить туристов на территорию России», — заявил министр.

По его словам, министерство предоставляет все необходимое для оказания медицинской помощи для граждан на территории Сочи и в Абхазии. Кроме того, Мурашко отметил, что Минздрав и Роспотребнадзор проверил качество оказания медпомощи до того, как Россия и Абхазия открыли границы.

На этой неделе специалисты ведомств снова отправятся в Абхазию, чтобы оценить уровень готовности принимать туристов. Он добавил, что в Сочи установлен новый компьютерный томограф для тестирований на COVID-19. Помимо этого, в городе есть дополнительные реанимационные койки.

В Абхазии предупредили о вспышке COVID после открытия границы с Россией
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Фото: Константин Гревцов / Sputnik / РИА Новости

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на пересечение границы с Абхазией. С 1 августа россиянам разрешено беспрепятственно въезжать в Абхазию, а гражданам Абхазии — в Россию. Об открытии границы с Россией объявила и Абхазия. 

По последним данным Минздрава Абхазии, в стране 98 случаев заражения COVID-19, из них 37 человек выздоровели и трое пациентов умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Абхазия, Михаил Мишустин, Минздрав, Михаил Мурашко
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