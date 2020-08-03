Минздрав развернет койки в Сочи на случай заражения россиян в Абхазии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минздрав России поможет вылечиться российским туристам в случае заражения коронавирусом в Абхазии. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Мы дополнительно развертываем койки в Сочи для пациентов, если придется вывозить туристов на территорию России», — заявил министр.

По его словам, министерство предоставляет все необходимое для оказания медицинской помощи для граждан на территории Сочи и в Абхазии. Кроме того, Мурашко отметил, что Минздрав и Роспотребнадзор проверил качество оказания медпомощи до того, как Россия и Абхазия открыли границы.

На этой неделе специалисты ведомств снова отправятся в Абхазию, чтобы оценить уровень готовности принимать туристов. Он добавил, что в Сочи установлен новый компьютерный томограф для тестирований на COVID-19. Помимо этого, в городе есть дополнительные реанимационные койки.