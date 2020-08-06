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В Абхазии заявили о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Абхазия и Россия восстановят пассажирское железнодорожное сообщение с 7 августа. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.

«После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России. 7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва — Сухум», — сказал Вартагава. По его словам, состав прибудет в Сухум 9 августа.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Заместитель гендиректора АЖД Игорь Маргания добавил, что, по данным РЖД, на 7 августа также запланирован рейс из Санкт-Петербурга в Сухум. Маргания отметил, что, в отличие от московского поезда, петербургский не будет ходить ежедневно. Кроме того, 17 августа в республику должен прибыть поезд из Самары

Маргания также рассказал, что с 15 августа впервые будет запущен поезд по маршруту Туапсе — Гагра. Состав должен приехать в Гагру, далее туристов будут развозить по курортным маршрутам.

Граница между Россией и Абхазией была открыта 1 августа, ограничения на ее пересечение были введены в начале апреля. За первые сутки, по данным сочинской таможни, границу пересекли более 7,5 тыс. человек. В Минздраве республики одномоментное открытие границы назвали неожиданным и выразили опасение из-за возможного роста числа инфицированных.

Согласно данным Минздрава Абхазии на 5 августа, в республике за весь период выявили 109 заболевших коронавирусом. Из них 37 выздоровели, трое умерли.

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Теги: Абхазия, железнодорожное сообщение
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