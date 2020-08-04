Пандемия коронавируса , 04 авг, 13:38
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В Мельбурне повторно введен жесткий карантин. Фоторепортаж
Мельбурн в Австралии с вечера 2 августа закрыли на жесткий карантин: введен комендантcкий час, запрещено покидать дома без важной причины. С 5 августа такие же ограничения будут распространены на весь штат Виктория, столицей которого этот город является, и продлятся минимум до 13 сентября.
Мегаполис был закрыт на карантин после того, как 2 августа власти штата Виктория сообщили о 670 новых случаях заражения и семи скончавшихся в течение суток
Введен комендантский час: с 20:00 и до 5:00 жителям запрещено покидать свои дома
В течение дня разрешены выходы в продуктовый магазин и аптеку, прогулки с собакой и занятия спортом на воздухе
С 5 августа ограничения распространятся на весь штат Виктория. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых.
На фото: пассаж Royal Arcade в центральном деловом районе Мельбурна
Больше всего заболевших выявлено среди постояльцев домов престарелых, работников школ и мясокомбинатов, а также в комплексах социального жилья
Кафе и рестораны закрыты, им можно торговать только навынос. Не работают салоны красоты, места проведения развлекательных и культурных мероприятий, спортивные залы
Контроль за соблюдением ограничений возложен на полицию штата. Большинство штрафов, по данным полиции, сейчас выписано за отказ от ношения маски
По данным на 3 августа, в штате Виктория выявлено 380 новых случаев заражения коронавирусом, 136 человек умерли. Всего в Австралии выявлено более 18 тыс. случаев COVID-19