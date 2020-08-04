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Пандемия коронавируса ,  
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В Мельбурне повторно введен жесткий карантин. Фоторепортаж

Мельбурн в Австралии с вечера 2 августа закрыли на жесткий карантин: введен комендантcкий час, запрещено покидать дома без важной причины. С 5 августа такие же ограничения будут распространены на весь штат Виктория, столицей которого этот город является, и продлятся минимум до 13 сентября.
Фото: Carla Gottgens / Bloomberg
Фото: Carla Gottgens / Bloomberg

Мегаполис был закрыт на карантин после того, как 2 августа власти штата Виктория сообщили о 670 новых случаях заражения и семи скончавшихся в течение суток

Фото: Daniel Pockett / Getty Images
Фото: Daniel Pockett / Getty Images

Введен комендантский час: с 20:00 и до 5:00 жителям запрещено покидать свои дома

Фото: Daniel Pockett / Getty Images
Фото: Daniel Pockett / Getty Images

В течение дня разрешены выходы в продуктовый магазин и аптеку, прогулки с собакой и занятия спортом на воздухе

Фото: James Ross / EPA / ТАСС
Фото: James Ross / EPA / ТАСС

С 5 августа ограничения распространятся на весь штат Виктория. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых.

На фото: пассаж Royal Arcade в центральном деловом районе Мельбурна

Фото: Daniel Pockett / Getty Images
Фото: Daniel Pockett / Getty Images
Больше всего заболевших выявлено среди постояльцев домов престарелых, работников школ и мясокомбинатов, а также в комплексах социального жилья
Фото: Bai Xue / Xinhua / Global Look Press
Фото: Bai Xue / Xinhua / Global Look Press

Кафе и рестораны закрыты, им можно торговать только навынос. Не работают салоны красоты, места проведения развлекательных и культурных мероприятий, спортивные залы

Фото: Daniel Pockett / Getty Images
Фото: Daniel Pockett / Getty Images
Контроль за соблюдением ограничений возложен на полицию штата. Большинство штрафов, по данным полиции, сейчас выписано за отказ от ношения маски
Фото: James Ross / EPA / ТАСС
Фото: James Ross / EPA / ТАСС
По данным на 3 августа, в штате Виктория выявлено 380 новых случаев заражения коронавирусом, 136 человек умерли. Всего в Австралии выявлено более 18 тыс. случаев COVID-19
Теги: мультимедиа, Австралия, коронавирус
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