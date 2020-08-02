Границу России с Абхазией за сутки пересекли более 7,5 тыс. человек

Туристы на абхазо-российской границе (Фото: Константин Гревцов / Sputnik / РИА Новости)

В первые сутки после открытия российско-абхазской границы ее пересекли более 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба сочинской таможни, передает ТАСС.

Из России в Абхазию въехали более 5 тыс. граждан, в обратном направлении — более 2,5 тыс. человек. «В обоих направлениях российско-абхазскую границу пересекли за первые сутки 1907 транспортных средств», — заявили в сочинской таможне.

РБК направил запрос в пресс-службу пограничного отряда службы госбезопасности Абхазии.

31 июля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Абхазией с 1 августа. В субботу премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.