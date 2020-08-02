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Границу России с Абхазией за сутки пересекли более 7,5 тыс. человек

Туристы на абхазо-российской границе
Туристы на абхазо-российской границе (Фото: Константин Гревцов / Sputnik / РИА Новости)

В первые сутки после открытия российско-абхазской границы ее пересекли более 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба сочинской таможни, передает ТАСС.

Из России в Абхазию въехали более 5 тыс. граждан, в обратном направлении — более 2,5 тыс. человек. «В обоих направлениях российско-абхазскую границу пересекли за первые сутки 1907 транспортных средств», — заявили в сочинской таможне.

РБК направил запрос в пресс-службу пограничного отряда службы госбезопасности Абхазии.

31 июля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Абхазией с 1 августа. В субботу премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией
Политика
Пограничный пункт &laquo;Псоу&raquo; российско-абхазской границы

Вслед за этим премьер-министр республики Александр Анкваб во время экстренного заседания координационного штаба заявил, что Абхазия со своей стороны также снимает все ограничения на пересечение границы.

Глава республики Аслан Бжания отмечал, что Абхазия полностью готова принять российских туристов. Границы Абхазии и России были закрыты с начала апреля. По данным Минздрава на 1 августа, в республике было выявлено в общей сложности 98 человек с COVID-19. 37 пациентов выздоровели, три человека умерли.

Теги: Абхазия, Россия, граница, новости
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