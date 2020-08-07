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Вирусологи оценили возможную опасность российской вакцины от коронавируса

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

При неправильном конструировании вакцины от коронавируса болезнь может усугубиться, так как некоторые антитела могут вызывать усиление инфекции. Об этом РБК рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Именно поэтому и нужны исследования прототипов вакцин», — отметил он. По его словам, для проверки безопасности вакцины требуется время. Чепурнов пояснил, что смысл нейтрализующих свойств антитела заключается в том, что при присоединении к вирусу антитело блокирует способность вируса заражать клетку, но это может происходить не всегда.

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился, что у некоторых вакцин действительно есть такой эффект. «Антитела, которые образуются, могут захватывать вирус и тянуть его в клетки иммунной системы, где этот вирус не погибает, а начинает размножаться. В практике применения вакцин это встречается довольно редко», — отметил он.

Вирусолог добавил, что такой феномен возможен, если вирус может размножаться в клетках иммунной системы. «Коронавирус — не исключено, что может, но, видимо, он делает это не так часто», — пояснил он.

Роспотребнадзор сообщил о ходе испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19
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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИИЦЭМ) Александр Гинцбург исключил возможность заражения COVID-19 от вакцины. Он заявил, что составляющие частицы вакцины не способны к размножению, а потому заразиться COVID-19 в результате прививки нельзя.

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В июле клинические испытания вакцины против коронавируса завершил  НИИЦЭМ. Еще один препарат, который разработал научный центр «Вектор», находится на стадии клинических испытаний.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пандемия, вакцина, новости
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