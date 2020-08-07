Вирусологи оценили возможную опасность российской вакцины от коронавируса
При неправильном конструировании вакцины от коронавируса болезнь может усугубиться, так как некоторые антитела могут вызывать усиление инфекции. Об этом РБК рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.
«Именно поэтому и нужны исследования прототипов вакцин», — отметил он. По его словам, для проверки безопасности вакцины требуется время. Чепурнов пояснил, что смысл нейтрализующих свойств антитела заключается в том, что при присоединении к вирусу антитело блокирует способность вируса заражать клетку, но это может происходить не всегда.
Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился, что у некоторых вакцин действительно есть такой эффект. «Антитела, которые образуются, могут захватывать вирус и тянуть его в клетки иммунной системы, где этот вирус не погибает, а начинает размножаться. В практике применения вакцин это встречается довольно редко», — отметил он.
Вирусолог добавил, что такой феномен возможен, если вирус может размножаться в клетках иммунной системы. «Коронавирус — не исключено, что может, но, видимо, он делает это не так часто», — пояснил он.