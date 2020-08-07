Вирусологи оценили возможную опасность российской вакцины от коронавируса

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При неправильном конструировании вакцины от коронавируса болезнь может усугубиться, так как некоторые антитела могут вызывать усиление инфекции. Об этом РБК рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Именно поэтому и нужны исследования прототипов вакцин», — отметил он. По его словам, для проверки безопасности вакцины требуется время. Чепурнов пояснил, что смысл нейтрализующих свойств антитела заключается в том, что при присоединении к вирусу антитело блокирует способность вируса заражать клетку, но это может происходить не всегда.

Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился, что у некоторых вакцин действительно есть такой эффект. «Антитела, которые образуются, могут захватывать вирус и тянуть его в клетки иммунной системы, где этот вирус не погибает, а начинает размножаться. В практике применения вакцин это встречается довольно редко», — отметил он.

Вирусолог добавил, что такой феномен возможен, если вирус может размножаться в клетках иммунной системы. «Коронавирус — не исключено, что может, но, видимо, он делает это не так часто», — пояснил он.