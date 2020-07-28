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Центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

Фото: David Greedy / Getty Images
Фото: David Greedy / Getty Images

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания на добровольцах вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Со вчерашнего дня, 27 числа, мы приступили к проведению первой-второй фаз клинических испытаний», — сообщила Попова.

10 июля стало известно о завершении «Вектором» доклинических испытаний препарата от COVID-19. По словам Поповой, тесты прошли успешно. 24 июля вирусологический центр получил разрешение на клинические испытания. Уже тогда говорилось, что 27 июля добровольцам сделают инъекции.

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Ранее в июле Минобороны и Сеченовский институт в Москве завершили испытания препаратов от коронавируса, которые разрабатывались Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

По мнению главы Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, массовую вакцинацию россиян от коронавирусной инфекции можно будет начинать не ранее 2021 года. При этом Сергеев не исключил, что люди из группы риска получат препарат раньше.

Теги: коронавирус, вакцина, испытания
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