Центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

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Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания на добровольцах вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Со вчерашнего дня, 27 числа, мы приступили к проведению первой-второй фаз клинических испытаний», — сообщила Попова.

10 июля стало известно о завершении «Вектором» доклинических испытаний препарата от COVID-19. По словам Поповой, тесты прошли успешно. 24 июля вирусологический центр получил разрешение на клинические испытания. Уже тогда говорилось, что 27 июля добровольцам сделают инъекции.

Ранее в июле Минобороны и Сеченовский институт в Москве завершили испытания препаратов от коронавируса, которые разрабатывались Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.