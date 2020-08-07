Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Бейруте

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности, в ходе которого обсуждалась ситуация Ливане и положение дел на постсоветском пространстве. Об это сообщает пресс-служба Кремля.

«Конечно, поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило», — сказал Путин. По его словам, у России и соседних стран во многом совпадают экономические и политические интересы, что является одним из внешнеполитических приоритетов Москвы.

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