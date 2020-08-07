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Подсветку Останкинской башни отключили в знак траура по погибшим в Ливане

В Москве на Останкинской телебашне на час отключили подсветку в память о жертвах взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 130 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

Освещение башни не работало с 23:00 до 00:00 по мск.

В Санкт-Петербурге в знак траура по погибшим в Ливане на пять часов, с 23:00 до 4:00, выключили подсветку телебашни на Аптекарской набережной. До утра на ней будут работать только сигнальные огни.

В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек
Общество
Последствия взрыва в порту

В Париже 5 августа на один час в память о жертвах Бейрута погасла Эйфелева башня.

Взрыв в Бейруте прогремел вечером 4 августа. Во время сварочных работ на одном из складов порта сдетанировала конфискованная и хранившаяся там аммиачная селитра. По последним официальным данным, погибли 137 человек, пострадали более 5 тыс.

В рамках расследования взрыва в Бейруте задержали 16 человек. Ливанский телеканал LBC сообщил, что среди них директор порта Хасан Корейтем.

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Теги: Ливан, Бейрут, траур, взрыв, Останкинская башня, Москва
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