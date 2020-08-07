Подсветку Останкинской башни отключили в знак траура по погибшим в Ливане

В Москве на Останкинской телебашне на час отключили подсветку в память о жертвах взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 130 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

Освещение башни не работало с 23:00 до 00:00 по мск.

В Санкт-Петербурге в знак траура по погибшим в Ливане на пять часов, с 23:00 до 4:00, выключили подсветку телебашни на Аптекарской набережной. До утра на ней будут работать только сигнальные огни.

В Париже 5 августа на один час в память о жертвах Бейрута погасла Эйфелева башня.