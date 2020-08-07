В Минздраве назвали сроки регистрации российской вакцины от коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Первую российскую вакцину от коронавируса планируют зарегистрировать 12 августа. Об этом заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев на открытии нового корпуса клинического онкологического диспансера в Уфе, сообщается на сайте минздрава Башкирии.

«Да, она пройдет регистрацию. Но нужно понимать, что сейчас идет последний, третий этап ее испытания. Это крайне важно. Главное, что вакцина прежде всего должна быть безопасной», — сказал Гриднев.

Замминистра добавил, что первыми вакцину получат медицинские работники и пожилые люди.

Ранее Bloomberg сообщал, что некоторым медицинским работникам и чиновникам в Москве уже предложили привиться от COVID-19. Агентство отмечало, что ознакомилось с текстом одного из таких приглашений, в нем утверждается, что вакцина прошла клинические испытания и доказала свою безопасность.