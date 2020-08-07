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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали сроки регистрации российской вакцины от коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Первую российскую вакцину от коронавируса планируют зарегистрировать 12 августа. Об этом заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев на открытии нового корпуса клинического онкологического диспансера в Уфе, сообщается на сайте минздрава Башкирии.

«Да, она пройдет регистрацию. Но нужно понимать, что сейчас идет последний, третий этап ее испытания. Это крайне важно. Главное, что вакцина прежде всего должна быть безопасной», — сказал Гриднев.

Замминистра добавил, что первыми вакцину получат медицинские работники и пожилые люди.

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Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Ранее Bloomberg сообщал, что некоторым медицинским работникам и чиновникам в Москве уже предложили привиться от COVID-19. Агентство отмечало, что ознакомилось с текстом одного из таких приглашений, в нем утверждается, что вакцина прошла клинические испытания и доказала свою безопасность.

В ответ на сообщение Bloomberg в Минздраве заверили, что вакцинация граждан начнется только при наличии у вакцины регистрационного удостоверения.

По данным главы здравоохранения России Михаила Мурашко, клинические испытания вакцины, которую разработал центр Гамалеи, завершились. Еще одна вакцина, Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, находится на стадии клинических исследований.

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Теги: Минздрав, вакцина, коронавирус
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