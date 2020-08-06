Бастрыкин поручил проверить данные о смерти девочки в монастыре на Урале

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о том, что в монастыре в Свердловской области от тяжелой болезни умерла 15-летняя девочка. Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил «РИА Новости», что в Среднеуральском монастыре, который захватил лишенный священного сана бывший схиигумен Сергий, умерла 15-летняя девочка.

«Это трагедия, связанная со здоровьем. Это очень грустная история, родители бились за девочку, но все-таки такое состояние здоровья», — заявил омбудсмен.

По словам Морокова, в монастыре работают сотрудники Следственного комитета.