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Бастрыкин поручил проверить данные о смерти девочки в монастыре на Урале

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о том, что в монастыре в Свердловской области от тяжелой болезни умерла 15-летняя девочка. Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил «РИА Новости», что в Среднеуральском монастыре, который захватил лишенный священного сана бывший схиигумен Сергий, умерла 15-летняя девочка.

«Это трагедия, связанная со здоровьем. Это очень грустная история, родители бились за девочку, но все-таки такое состояние здоровья», — заявил омбудсмен.

По словам Морокова, в монастыре работают сотрудники Следственного комитета.

Мятежный схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия
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<p>Схиигумен Сергий (Романов)</p>

Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, погибшая девочка страдала тяжелым хроническим заболеванием, она умерла на территории монастыря в хосписе.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Сергия Всеволоду Могучеву.

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В опубликованном 6 августа видео на YouTube-канале пресс-секретаря Сергия Всеволода Могучева лишенный сана бывший схиигумен зачитал данные из медицинской карты 15-летней девочки. По словам Сергия, у нее диагностировано онкологическое заболевание. Он добавил, что монастырь принимает больных с четвертой стадией рака, поддерживая их исповедью.

Патриарх Кирилл лишил сана мятежного схиигумена Сергия
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В начале 2000-х годов Сергий стал первым духовником Среднеуральского монастыря. Его воспитанники позднее сообщали о жестоком обращении и издевательствах, писала Би-би-си. В начале июля Екатеринбургская епархия сообщила о проверке информации о ненадлежащем обращении с детьми в 2009–2010 годах.

В июне Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря. Она и не согласные с Сергием монахини покинули монастырь. В начале июля Сергий заявил, что не покинет храм, и призвал всех православных встать на защиту обители.

Церковный суд Екатеринбурга лишил Сергия, который ранее критиковал власти за закрытие храмов из-за коронавируса, сана и запретил его в служении. Соответствующее решение 24 июля утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Теги: монастырь, дети, смерть
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