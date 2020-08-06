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Киев заявил об отсутствии официального согласия Минска на выдачу россиян

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Fabrizio Bensch / AP)

Украинская сторона официально не получала согласия Белоруссии о передаче Украине задержанных россиян. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, его слова приводит агентство УНИАН.

Кулеба сообщил, что телефонный разговор президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко в среду был очень конструктивный, «с обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам». При этом Украина официально не получала сообщения о готовности Белоруссии к передаче задержанных, добавил министр.

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«Мы знаем поименно этих людей и знаем сколько их, и наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами по поводу их дальнейшей судьбы», — подчеркнул Кулеба. Он пояснил, что правоохранители установили, кто является гражданами Украины, а кто имеет российский и украинский паспорта.

По словам министра, Украина удовлетворена уровнем взаимодействия с белорусской стороной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вина задержанных в Белоруссии российских граждан ничем не доказана и они должны вернуться на родину.

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Ранее Киев сообщил, что намерен требовать выдачи девяти задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе.

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Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для разбирательства по делу задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера» в Минск нужно пригласить генеральных прокуроров России и Украины. При этом белорусский лидер выразил готовность самостоятельно решить судьбу задержанных, если генпрокуроры России и Украины откажутся прибыть в Минск.

29 июля белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан, назвав их «боевиками ЧВК Вагнера». СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.

В МИД России потребовали от Минска «не нагнетать» эмоции перед выборами. Тот факт, что задержанных россиян власти Белоруссии считают «боевиками» и подозревают в подрывной деятельности, в министерстве назвали не выдерживающей критики «одиозной трактовкой».

Теги: Украина, Белоруссия, Россия, ЧВК "Вагнер", Дмитрий Кулеба, МИД Украины
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