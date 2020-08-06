Киев заявил об отсутствии официального согласия Минска на выдачу россиян

Дмитрий Кулеба (Фото: Fabrizio Bensch / AP)

Украинская сторона официально не получала согласия Белоруссии о передаче Украине задержанных россиян. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, его слова приводит агентство УНИАН.

Кулеба сообщил, что телефонный разговор президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко в среду был очень конструктивный, «с обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам». При этом Украина официально не получала сообщения о готовности Белоруссии к передаче задержанных, добавил министр.

«Мы знаем поименно этих людей и знаем сколько их, и наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами по поводу их дальнейшей судьбы», — подчеркнул Кулеба. Он пояснил, что правоохранители установили, кто является гражданами Украины, а кто имеет российский и украинский паспорта.

По словам министра, Украина удовлетворена уровнем взаимодействия с белорусской стороной.