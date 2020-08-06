Общество , 06 авг, 12:58
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Суд признал подсудимых по делу «Нового величия» виновными
Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо), во время оглашения приговора в Люблинском районном суде
Люблинский суд Москвы признал фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества, сообщает ТАСС. Сегодня суд должен огласить приговор.
В пятницу, 24 июля, подсудимые выступили с последним словом, после чего судья Александр Маслов удалился для вынесения приговора.
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