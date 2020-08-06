Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,04 (-0,24) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,62 (-0,01) Инвестиции, 12:33
Карпин порекомендовал делить слова Федуна на сто Спорт, 13:07 Росприроднадзор заявил о невыплате «Норникелем» ни рубля после аварии Бизнес, 13:06 В Минтрансе назвали вероятную дату запуска ВСМ Москва — Петербург Общество, 13:04 Пикеты у суда в день приговора по делу «Нового величия». Фоторепортаж Общество, 13:02  Суд признал подсудимых по делу «Нового величия» виновными Общество, 12:58 Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания Политика, 12:57 В Крыму не совпали данные по зараженным со статистикой федерального штаба Общество, 12:52 Жизнь после: как новые привычки меняют работу компаний РБК и Сбербанк, 12:47 Трудности перевода: как избежать проблем при трансграничном банкротстве Pro, 12:43 Сафронова заподозрили в шифровании информации паролями из книги о Ельцине Общество, 12:34 Второе IPO облачного стартапа Rackspace провалилось. Акции рухнули на 22% Инвестиции, 12:34 В Минске задержали главу избирательного штаба соперницы Лукашенко Политика, 12:28 Министр спорта заявил о готовности обсудить с Плющенко переход Косторной Спорт, 12:25 На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 12:17
Общество ,  
0 

Суд признал подсудимых по делу «Нового величия» виновными

Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо), во время оглашения приговора в Люблинском районном суде
Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо), во время оглашения приговора в Люблинском районном суде (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Люблинский суд Москвы признал фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества, сообщает ТАСС. Сегодня суд должен огласить приговор.

В пятницу, 24 июля, подсудимые выступили с последним словом, после чего судья Александр Маслов удалился для вынесения приговора.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter