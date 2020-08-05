Украинский консул возмутился открытием границ Черногории для россиян

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов возмутился решением властей Черногории о том, что россияне могут въезжать в страну без каких-либо ограничений. Об этом сообщает портал 112.ua. со ссылкой на заявление консула в Facebook.



«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в «зеленую» зону без всяких условий», — сказал Шматов.

По его словам, Украина выполняет в Черногорию «13-14 рейсов в неделю» и «находится в ограниченных правах». Шматов пояснил, что из-за ограничений украинские граждане не могут въехать в Черногорию на автомобиле, а попасть в страну на самолете разрешено только в составе туристической группы.

Власти Черногории включили Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну, 4 июля. Кроме того, в этот список добавили Азербайджан. В национальном координационном совете по противодействию коронавирусу правительства Черногории уточнили, что граждане этих стран смогут въезжать в республику без каких-либо дополнительных условий.

Решение о включении России и Азербайджана принято исходя из эпидемиологической ситуации и потребностей туристической индустрии Черногории, пояснили в координационном совете.