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После жалобы ФАС «Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны

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Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Международные рейсы «Аэрофлота», запланированные до 31 августа в пока закрытые из-за коронавируса страны, отменяются, пассажирам вернут деньги или ваучеры. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пассажирам, которые купили билеты в страны, чьи границы все еще закрыты из-за пандемии коронавируса, будут возвращены денежные средства. Это касается тех билетов, которые были приобретены после 1 мая. Пассажиры, купившие авиабилеты до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, смогут получить ваучер.

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что продажа билетов российскими авиакомпаниями на рейсы в страны, авиасообщение с которыми пока не восстановлено, может нарушить права граждан. В ведомстве отметили, что при отмене рейса вместо возврата денег пассажирам дают ваучеры.

Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта из-за пандемии коронавируса. Росавиация регулярно продлевала запрет.

Премьер-министр Михаил Мишустин с 1 августа возобновил в ограниченном формате авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, туристам из этих стран разрешено прилетать в Россию. С 15 августа кабмин разрешил открыть воздушные границы со Швейцарией.

Теги: Авиабилеты, коронавирус, ФАС, «Аэрофлот»
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