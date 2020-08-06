После жалобы ФАС «Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны

Фото: АГН «Москва»

Международные рейсы «Аэрофлота», запланированные до 31 августа в пока закрытые из-за коронавируса страны, отменяются, пассажирам вернут деньги или ваучеры. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пассажирам, которые купили билеты в страны, чьи границы все еще закрыты из-за пандемии коронавируса, будут возвращены денежные средства. Это касается тех билетов, которые были приобретены после 1 мая. Пассажиры, купившие авиабилеты до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, смогут получить ваучер.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что продажа билетов российскими авиакомпаниями на рейсы в страны, авиасообщение с которыми пока не восстановлено, может нарушить права граждан. В ведомстве отметили, что при отмене рейса вместо возврата денег пассажирам дают ваучеры.