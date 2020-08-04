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Пандемия коронавируса ,  
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ФАС увидела угрозу в продаже билетов в закрытые для перелетов страны

Практика продажи билетов на авиарейсы в страны, полеты в которые еще не возобновлены, может ущемить интересы потребителей, предупредила Федеральная антимонопольная служба
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Продажа российскими авиакомпаниями билетов на рейсы в страны, авиасообщение с которыми пока не восстановлено, может нарушить права граждан. С таким предупреждением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Ведомство обращает внимание, что подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний», — говорится в сообщении ФАС.

Ведомство указало, что при отмене рейса, на который продан билет, из-за отсутствия разрешения на международный полет вместо того, чтобы вернуть деньги, пассажирам предлагают ваучеры.

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В ФАС сообщили также, что уже предложили Минтрансу обратить внимание на сложившуюся ситуацию. РБК направил запрос в министерство.

Билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто, продают все крупные российские авиакомпании. Например, на сайте «Аэрофлота» билеты в Ригу предлагаются на рейсы с вылетом 10 августа и позже, на рейсы в Вену, Тель-Авив, Белград, Ереван и некоторые другие города — с 15 августа.

На сайте S7 билеты в страны Европы и другие государства (Узбекистан, Армению, Казахстан и т.д.) продаются на рейсы с вылетом в октябре 2020 года. На сайте Utair также предлагаются билеты на октябрь в Европу. На сайте «Уральских авиалиний» в продаже есть билеты в города Европы (Прагу, Барселону и т.д.) на рейсы с вылетом 21 августа и позже, а в Алма-Ату, например, предлагают отправиться уже 16 августа.

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Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта. С тех пор Росавиация регулярно продлевала запрет.

С 1 августа по решению главы правительства Михаила Мишустина возобновилось в ограниченном формате авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В соответствии с распоряжением правительства от 24 июля туристам из этих стран также разрешено прилетать в Россию. Позднее воздушные границы распоряжением правительства были открыты также для туристов из Швейцарии, авиасообщение с которой возобновится с 15 августа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: ФАС, авиабилеты, пандемия
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