ФАС увидела угрозу в продаже билетов в закрытые для перелетов страны

Практика продажи билетов на авиарейсы в страны, полеты в которые еще не возобновлены, может ущемить интересы потребителей, предупредила Федеральная антимонопольная служба

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Продажа российскими авиакомпаниями билетов на рейсы в страны, авиасообщение с которыми пока не восстановлено, может нарушить права граждан. С таким предупреждением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Ведомство обращает внимание, что подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний», — говорится в сообщении ФАС.

Ведомство указало, что при отмене рейса, на который продан билет, из-за отсутствия разрешения на международный полет вместо того, чтобы вернуть деньги, пассажирам предлагают ваучеры.

В ФАС сообщили также, что уже предложили Минтрансу обратить внимание на сложившуюся ситуацию. РБК направил запрос в министерство.