Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте

Пока никто не знает, был ли взрыв в Бейруте атакой или нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Я не думаю, что кто-то может сказать прямо сейчас. Мы расследуем это очень тщательно <…> Некоторые считают, что это была атака, некоторые, что нет», — отметил американский лидер.

Накануне Трамп заявил, что взрыв в Бейруте, вероятнее всего, был «чудовищной атакой». По его словам, случившееся в ливанской столице «не похоже на производственный взрыв». При этом президент сослался на мнение некоторых американских генералов.

Мощный взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. По официальным данным, погибли более 130 человек, пострадали около 5 тыс. Повреждения получила половина зданий административного района Бейрута, а без жилья остались около 300 тыс. человек.