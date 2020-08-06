Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 05 авг, 15:29
СМИ сообщили о возможном подорожании доставки товаров в два раза Бизнес, 03:34 Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте Общество, 03:01 Госдепартамент США систематизировал «российскую пропаганду» Политика, 02:37 Депутаты от ЛДПР предложили платить некоторым безработным по ₽10 тыс. Общество, 02:32 Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине Политика, 01:33 Захарова пошутила после обещания Помпео награждать за данные о выборах Политика, 01:30 На детской площадке в Астрахани ребенка насмерть задавила бетонная плита Общество, 01:15 СМИ сообщили о планах Ozon запустить онлайн-продажу автомобилей Бизнес, 01:01 В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве Общество, 00:30 Власти Петербурга оценили готовность ко второму этапу снятия ограничений Общество, 00:17 Более половины девелоперов заявили о планах перенести ввод недвижимости Бизнес, 00:00 Структура «Росатома» наняла в США лоббистов для сохранения урановых квот Политика, 00:00 Как выбрать онлайн-курс и действительно его закончить Экономика образования, 00:00  Помпео заявил об ужесточении политики в отношении китайских приложений Политика, 05 авг, 23:57
Общество ,  
0 

Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте

Пока никто не знает, был ли взрыв в Бейруте атакой или нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Я не думаю, что кто-то может сказать прямо сейчас. Мы расследуем это очень тщательно <…> Некоторые считают, что это была атака, некоторые, что нет», — отметил американский лидер.

Накануне Трамп заявил, что взрыв в Бейруте, вероятнее всего, был «чудовищной атакой». По его словам, случившееся в ливанской столице «не похоже на производственный взрыв». При этом президент сослался на мнение некоторых американских генералов.

Власти Бейрута допустили увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд
Общество
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Мощный взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. По официальным данным, погибли более 130 человек, пострадали около 5 тыс. Повреждения получила половина зданий административного района Бейрута, а без жилья остались около 300 тыс. человек.

Предварительной причиной взрыва власти назвали сварочные работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Селитру конфисковали в сентябре 2014 года с судна Rhosus, которое перевозило груз из Батуми в Мозамбик.

Теги: Дональд Трамп, Бейрут, взрыв
Материалы по теме
Власти Бейрута допустили увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд
Общество
Сотрудников порта Бейрута решили отправить под домашний арест
Общество
В Бейрут прибыл первый самолет МЧС для помощи пострадавшим от взрыва
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter