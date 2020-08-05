Адвокат вдовы рэпера Картрайта обжаловал ее арест

3 августа Смольненский районный суд арестовал Марину Кохал до 30 сентября. Следствие считает, что женщина в квартире на Невском проспекте убила мужа, а затем расчленила его тело, чтобы уничтожить улики. Однако сама Кохал говорила, что рэпер умер от передозировки наркотиков, а она расчленила тело, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти.

Тело Картрайта нашли в квартире в Петербурге в конце июля. В СК считают, что причиной преступления стал конфликт на почве неприязненных отношений.