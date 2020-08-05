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Адвокат вдовы рэпера Картрайта обжаловал ее арест

Марина Кохал
Марина Кохал (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Смольнинский районный суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты вдовы украинского репера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал. Об этом сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в пресс-службе.

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Также информацию об обжаловании ареста подтвердил РБК адвокат Сергей Лукьянов.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что «Кохал будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза».

3 августа Смольненский районный суд арестовал Марину Кохал до 30 сентября. Следствие считает, что женщина в квартире на Невском проспекте убила мужа, а затем расчленила его тело, чтобы уничтожить улики. Однако сама Кохал говорила, что рэпер умер от передозировки наркотиков, а она расчленила тело, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти.

Тело Картрайта нашли в квартире в Петербурге в конце июля. В СК считают, что причиной преступления стал конфликт на почве неприязненных отношений.

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Теги: рэпер, убийство, жена, Санкт-Петербург, новости
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