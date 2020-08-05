Адвокат вдовы рэпера Картрайта обжаловал ее арест
Смольнинский районный суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты вдовы украинского репера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал. Об этом сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Суд зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в пресс-службе.
Также информацию об обжаловании ареста подтвердил РБК адвокат Сергей Лукьянов.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что «Кохал будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза».