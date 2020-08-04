Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованную на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.

«Жалоба будет подана», — сказал Лукьянов. Кохал будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

3 августа Смольнинский суд Санкт-Петербурга арестовал жену рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) до 30 сентября. По версии следствия, Кохал в квартире на Невском проспекте убила мужа, а затем расчленила тело, чтобы уничтожить улики. Защита вдовы, у которой остался ребенок, настаивала на том, чтобы ее отправили под домашний арест.

Сама Кохал утверждает, что рэпер умер от передозировки наркотиков. Она решила расчленить труп, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти.