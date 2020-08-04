Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 03 авг, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 03 авг, 13:11
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест Общество, 00:59 Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией Общество, 00:29 NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам Политика, 00:28 Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек Общество, 00:08 Жириновский назвал условие для выдвижения Дегтярева в губернаторы Политика, 00:01 Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности Экономика, 00:00 Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям Финансы, 00:00 SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска Политика, 03 авг, 23:37 Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино Общество, 03 авг, 23:34 В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть Экономика, 03 авг, 23:14 Ретейлеры сообщили о сложностях с получением акцизных марок для алкоголя Бизнес, 03 авг, 22:55 Хет-трик Свечникова принес «Каролине» победу в матче над «Рейнджерс» Спорт, 03 авг, 22:50 Сирийские войска понесли потери в ходе атаки боевиков в зоне деэскалации Общество, 03 авг, 22:39 Вдову рэпера Картрайта арестовали на два месяца по подозрению в убийстве Общество, 03 авг, 22:23
Общество ,  
0 

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованную на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Лукьянова.

«Жалоба будет подана», — сказал Лукьянов. Кохал будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат историка Соколова будет защищать вдову рэпера Энди Картрайта
Общество
Марина Кохал (справа) и&nbsp;Сергей Лукьянов (слева)

3 августа Смольнинский суд Санкт-Петербурга арестовал жену рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) до 30 сентября. По версии следствия, Кохал в квартире на Невском проспекте убила мужа, а затем расчленила тело, чтобы уничтожить улики. Защита вдовы, у которой остался ребенок, настаивала на том, чтобы ее отправили под домашний арест.

Сама Кохал утверждает, что рэпер умер от передозировки наркотиков. Она решила расчленить труп, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти.

Тело Картрайта было найдено 29 июля, оно было расчленено и лежало в пакетах в холодильнике. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. По данным СК, Кохал убила мужа в ходе конфликта на почве неприязненных отношений.

Life и НТВ со ссылкой на следователей сообщали, что у рэп-исполнителя была любовница, он собирался подать на развод. Адвокат подозреваемой эти сообщения не подтвердила.

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании
Материалы по теме
Ребенка умершего рэпера Энди Картрайта передали родственникам
Общество
Жену умершего рэпера Картрайта задержали по делу об убийстве
Общество
Смерть рэпера из Versus Battle в Петербурге сочли убийством
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter