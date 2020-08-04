СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

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Следственный комитет опубликовал видео следственного эксперимента, который проводился в рамках дела об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Накануне Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга до 30 сентября арестовал жену рэпера Марину Кохал. Женщину задержали по подозрению в убийстве мужа 31 июля. По данным следствия, ночью 29 июля 2020 года Марина Кохал была в квартире Юшко. Она убила его, после чего расчленила труп, чтобы скрыть следы преступления.

На видео, которое Следственный комитет прикрепил к сообщению об аресте подозреваемой в убийстве супруга, женщина в розовой куртке общается с сотрудниками ведомства. Затем они перемещаются в квартиру, камера показывает диван в комнате, на котором разбросаны вещи. На последних кадрах показано, что сотрудник полиции выводит из служебной машины женщину, с которой общались правоохранительные органы, в наручниках.