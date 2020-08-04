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СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

Video

Следственный комитет опубликовал видео следственного эксперимента, который проводился в рамках дела об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Накануне Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга до 30 сентября арестовал жену рэпера Марину Кохал. Женщину задержали по подозрению в убийстве мужа 31 июля. По данным следствия, ночью 29 июля 2020 года Марина Кохал была в квартире Юшко. Она убила его, после чего расчленила труп, чтобы скрыть следы преступления.

На видео, которое Следственный комитет прикрепил к сообщению об аресте подозреваемой в убийстве супруга, женщина в розовой куртке общается с сотрудниками ведомства. Затем они перемещаются в квартиру, камера показывает диван в комнате, на котором разбросаны вещи. На последних кадрах показано, что сотрудник полиции выводит из служебной машины женщину, с которой общались правоохранительные органы, в наручниках.

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Общество
Марина Кохал

Защита женщины просила отправить ее под домашний арест, но следователи заявили, что Кохал необходимо перевести в СИЗО, так как преступление, в котором она обвиняется, считается тяжким. Помимо этого девушка «может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определен».

Тело рэпера было найдено 29 июля, труп был расчленен и лежал в пакетах в холодильнике. Супруга погибшего тогда заявила, что он умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Она расчленила его тело для того, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти.

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Теги: Убийство, Санкт-Петербург, рэпер
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