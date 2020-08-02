Адвокат Ефремова решил просить суд о прямой трансляции с заседания

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, которого ждет суд за пьяное ДТП со смертельным исходом, будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции судебного процесса. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым. И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу», — заявил Пашаев.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце. Актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. 57-летний водитель второй машины умер в больнице на следующее утро.

Сам Ефремов свою вину изначально признал. Суд отправил его под домашний арест на два месяца. 30 июня эта мера пресечения была продлена. Позже Пашаев заявил о непризнании вины артистом, в связи с чем Ефремов не будет требовать особого порядка рассмотрения дела.