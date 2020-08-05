Посольство заявило об отсутствии пострадавших в Бейруте россиян

Сведений о пострадавших при взрыве в порту Бейрута россиянах нет. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Ливане.

«Мы не располагаем сведениями о российских гражданах, находящихся в Бейруте и серьезно пострадавших в результате это трагедии», — заявили в посольстве.

Дипломаты также уточнили, что по указанию высшего национального совета обороны и правительства Ливана сформировалась специальная межведомственная комиссия, которая займется изучением ЧП. Через пять дней она должна сообщить предварительные причины трагедии. «Озвученная версия взрыва взята за основную рабочую, но на ней сейчас окончательно никто не настаивает и не подтверждает», — отметили в российском представительстве.

Взрыв в порту произошел вечером 4 августа, в результате пострадали жилые дома и офисы, по последним данным, погибли более 100 человек.