Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 73,38 (-0,78) Инвестиции, 13:46
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,5 (-0,72) Инвестиции, 13:46
При взрыве в Бейруте пострадали более 2 тыс. человек Общество, 22:04 Премьер Ливана объявил 5 августа общенациональным днем траура Общество, 22:00 Суд отправил под домашний арест задержанного за нападение на росгвардейца Общество, 21:53 Губернатор заявил о повреждении половины административного района Бейрута Общество, 21:48 Путин выразил соболезнования президенту Ливана из-за взрыва в Бейруте Политика, 21:44 Лидер ливанской партии «Катаиб» погиб при взрыве в Бейруте Общество, 21:34 Мощный взрыв в порту Бейрута. Главное Общество, 21:20 Гендиректор «Крыльев Советов» уволен после совещания с губернатором Спорт, 21:16 Израиль заявил о непричастности к взрыву в Бейруте Общество, 20:56 Нападающий «Ювентуса» признан лучшим игроком сезона в Серии А Спорт, 20:52 При взрыве в Бейруте пострадала сотрудница российского посольства Общество, 20:50 Как объявить себя банкротом по новому закону. Что важно знать Инвестиции, 20:47 В ассоциации туроператоров назвали условия для получения шенгенской визы Общество, 20:20 Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 20:19
Общество ,  
0 

Суд отправил под домашний арест задержанного за нападение на росгвардейца

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд отправил под домашний арест обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии в Парке Горького на День ВДВ. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Хамовнического суда.

«Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Костина Е.А. на два месяца, то есть до 3 октября», — сказали в пресс-службе.

Ранее следователи просили заключить Костина под стражу на два месяца.

Конфликт между десантниками и сотрудниками Росгвардии произошел 2 августа. Как рассказал «Комсомольской правде» очевидец, бывший военнослужащий ВДВ, одного из десантников «схватили и положили лицом в асфальт». После этого другие десантники попытались его освободить, один из них напал на сотрудника Росгвардии, и началась драка.

СК завел дело после драки при праздновании Дня ВДВ в парке Горького
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

На видео, которое опубликовал РЕН ТВ, видно, что мужчина в тельняшке и с флагом ВДВ ударил одного из сотрудников Росгвардии. Его повалили на землю, а затем началась потасовка.

Директор парка Павел Трехлеб говорил, что массовой драки не было, речь шла лишь о конфликте отдыхающего и сотрудника ОМОНа. По его словам, после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан.

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), а зачинщика драки задержали.

Теги: Росгвардия, День ВДВ, суд, домашний арест, новости
Материалы по теме
СК завел дело после драки при праздновании Дня ВДВ в парке Горького
Общество
Зачинщик драки с росгвардейцами в парке Горького задержан
Общество
СК попросил арестовать задержанного за нападение на росгвардейца
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter