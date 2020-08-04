Суд отправил под домашний арест задержанного за нападение на росгвардейца

Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд отправил под домашний арест обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии в Парке Горького на День ВДВ. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Хамовнического суда.

«Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Костина Е.А. на два месяца, то есть до 3 октября», — сказали в пресс-службе.

Ранее следователи просили заключить Костина под стражу на два месяца.

Конфликт между десантниками и сотрудниками Росгвардии произошел 2 августа. Как рассказал «Комсомольской правде» очевидец, бывший военнослужащий ВДВ, одного из десантников «схватили и положили лицом в асфальт». После этого другие десантники попытались его освободить, один из них напал на сотрудника Росгвардии, и началась драка.