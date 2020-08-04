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Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте

Среди пострадавших есть сотрудница российского посольства
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В госпитали Бейрута уже доставлено не менее десяти тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в спасательной службе и медицинском ведомстве. Информацию о десяти погибших подтверждает Sky News.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил о потере связи со многими пожарными, пытавшимися тушить пожар в порту. Как передает Sky News Arabia, без вести пропали десять пожарных, работавших над тушением.

Ливанское информагентство NNA сообщило, что число пострадавших при взрыве «неисчислимо».

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При взрыве в Бейруте пострадала сотрудница российского посольства, сообщил РБК советник диппредставительства Дмитрий Лебедев.

В Бейруте произошел сильный взрыв
Общество
Фото: abihbulos / Twitter

«Она получила незначительные повреждения из-за осколков разбитого стекла, ее жизни ничто не угрожает», — сказал он. По словам сотрудника посольства, в здании было выбито несколько окон, значительных повреждений нет.

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Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. Руководитель Главного управления общей безопасности Ливана заявил, что он мог быть вызван взрывоопасными материалами, конфискованными несколько лет назад. Источники телеканала LBCI сообщают, что речь идет о грузе нитрата натрия (соли азотной кислоты), который был конфискован с одного из кораблей более года назад и хранился на складе в порту.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ливан, Бейрут, взрыв
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