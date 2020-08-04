Армия Белоруссии заявила о поддержке Лукашенко на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО обратился к офицерскому корпусу вооруженных сил Белоруссии с предложением о «всемерной поддержке действующего главы государства на президентских выборах», офицерские собрания поддержали это обращение. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

В обращении говорится о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии «с целью дестабилизации обстановки». Эти попытки названы бесперспективными.

«Не сомневаемся во всемерной поддержке народом Беларуси Главы государства и уверены в его победе на выборах», — отмечается в обращении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и Национальному собранию. Он рассказал о борьбе с коронавирусом, предстоящих выборах и отношениях с Россией.