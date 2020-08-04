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Выборы в Белоруссии ,  
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Армия Белоруссии заявила о поддержке Лукашенко на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО обратился к офицерскому корпусу вооруженных сил Белоруссии с предложением о «всемерной поддержке действующего главы государства на президентских выборах», офицерские собрания поддержали это обращение. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

В обращении говорится о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии «с целью дестабилизации обстановки». Эти попытки названы бесперспективными.

«Не сомневаемся во всемерной поддержке народом Беларуси Главы государства и уверены в его победе на выборах», — отмечается в обращении.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и Национальному собранию. Он рассказал о борьбе с коронавирусом, предстоящих выборах и отношениях с Россией.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в конце июля объявили о задержании 33 россиян, назвав их «боевиками ЧВК Вагнера». Белорусские власти обвинили их в подготовке беспорядков за несколько дней до выборов президента, которые должны пройти 9 августа.

МИД России призвал Минск перестать нагнетать ненужные эмоции в период президентских выборов. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал инсинуацией сообщения о том, что Россия могла направлять кого-либо в Белоруссию для дестабилизации обстановки.

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Теги: Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер"
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