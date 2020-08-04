Лукашенко напомнил о намерении провести референдум по Конституции

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Граждане Белоруссии во время всенародного обсуждения Конституции страны определят не только свои права, свободы и обязанности, но и полномочия органов государственной власти. Об этом говорится в предвыборной программе президента республики Александра Лукашенко, которая опубликована на сайте газеты «Звязда».

«Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с Конституции», — сказано в программе президента.

Лукашенко добавил, что граждане на всенародном референдуме смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Президентские выборы в республике пройдут 9 августа. Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко, сопредседателя объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, бывшего депутата Анну Канопацкую, лидера объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергея Череченя и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского Светлану.



Один из соперников Лукашенко на выборах, бывший глава Белгазпромбанка, Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Вскоре ЦИК отказала ему в регистрации на выборах, хотя по закону его арест не мешал избираться. Другой баллотировавшийся на выборы оппозиционер Валерий Цепкало покинул страну. Он рассказывал РБК, что приехал в Россию из Белоруссии, когда узнал о том, что его собираются арестовать.