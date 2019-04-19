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Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте. Об этом сообщает «БелТА».

«Мы и этап тот уже прошли, когда нам нужна была сильная власть — вот такая, как у нас есть. Надо не властью делиться — власть неделима. Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», — сказал президент.

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Глава государства заметил, что предложениями по корректировке Конституции занимаются судьи Конституционного суда. По словам Лукашенко, недавно работы вышли на новый этап. «Я поручил главе администрации президента, основываясь на разного рода предложениях по Конституции, начать новый этап с помощью наших ученых — грамотных людей, представителей общественности», — пояснил он.

После этого к обсуждению присоединятся члены партий, чтобы в итоге получился «выверенный документ для обсуждения на уровне президента».

В настоящее время, по мнению Лукашенко, о возможных новшествах говорить рано, потому что сейчас существуют только варианты, а концепция изменений не выработана.​

Видео: РБК

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Конституция
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