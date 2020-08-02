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Выборы в Белоруссии ,  
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Белорусский ЦИК не разрешил установку камер на участках за счет граждан

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Центральная избирательная комиссия Белоруссии не разрешила гражданам республики устанавливать за свой счет на избирательных участках видеокамеры для наблюдения за процессом голосования на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает портал Tut.by.

В ЦИК объяснили, что инициатива об установке камер на участках за счет граждан не соответствует требованиям избирательного законодательства. Кроме того, в Центризбиркоме отметили, что порядок практической реализации этого предложения неясен, а законы Белоруссии не позволяют использовать технически средства граждан для организации выборов.

С инициативой оборудовать некоторые избирательные участки камерами, с помощью которых будет вестись трансляция подсчета голосов, 28 июля выступил член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик, представляющий интересы оппозиционного кандидата в президенты и жены арестованного блогера Сергея Тихановского Светланы.

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Дик отмечал, что камеры можно будет устанавливать за счет средств самих граждан по их заявлениям в участковые избирательные комиссии.

После отказа Центризбиркома оборудовать камеры участки Дик заявил, что ждали содействия в обеспечении прозрачности голосования. При этом он отметил, что инициатива перед подачей в ЦИК была тщательно проработана с технической и правовой сторон, а предлагаемые камеры соответствовали всем нормам законодательства Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. С 4 по 8 августа в стране пройдет досрочное голосование. На пост главы государства претендуют нынешний президент Александр Лукашенко, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и экс-депутат Анна Канопацкая.

Теги: выборы, Белоруссия, камеры, ЦИК
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