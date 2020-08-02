Белорусский ЦИК не разрешил установку камер на участках за счет граждан

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Центральная избирательная комиссия Белоруссии не разрешила гражданам республики устанавливать за свой счет на избирательных участках видеокамеры для наблюдения за процессом голосования на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает портал Tut.by.

В ЦИК объяснили, что инициатива об установке камер на участках за счет граждан не соответствует требованиям избирательного законодательства. Кроме того, в Центризбиркоме отметили, что порядок практической реализации этого предложения неясен, а законы Белоруссии не позволяют использовать технически средства граждан для организации выборов.

С инициативой оборудовать некоторые избирательные участки камерами, с помощью которых будет вестись трансляция подсчета голосов, 28 июля выступил член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик, представляющий интересы оппозиционного кандидата в президенты и жены арестованного блогера Сергея Тихановского Светланы.

Дик отмечал, что камеры можно будет устанавливать за счет средств самих граждан по их заявлениям в участковые избирательные комиссии.