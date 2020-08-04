Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 03 авг, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 03 авг, 13:11
«Спартак» решил купить защитника у «Атлетико Минейро» Спорт, 08:38 Премьер Польши раскритиковал ФРГ за финансирование «Северного потока — 2» Политика, 08:33 Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства» Финансы, 08:30 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:23 Трамп заявил о решении вдвое сократить контингент США в Афганистане Политика, 08:13 Создатель WhatsApp Ян Кум: «Мы хотели замедлить наш рост» Pro, 08:09 Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра Экономика, 08:00 Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном Общество, 07:44 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 августа Общество, 07:39 Роспечать предложила создать сервис для распознавания фейковых новостей Технологии и медиа, 07:30 В Южной Корее из-за ливней погибли более 10 человек Общество, 07:15 Дегтярев назначит зампредом хабаровского кабмина чиновника из Москвы Политика, 07:08 РБК Pro: как венчурный фонд из США зарабатывает на пенсионерах Pro, 07:00 Роспотребнадзор предупредил о трех новых штаммах гриппа осенью Общество, 06:34
Политика ,  
0 

Премьер Польши раскритиковал ФРГ за финансирование «Северного потока — 2»

Газпром GAZP ₽183,6 +0,55% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Варшава не одобряет участие Берлина в финансировании российского проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Biznes Alert.

По его словам, внутри правящей партии Польши есть разные мнения об отношениях с Германией. Однако он отметил, что Варшава не будет мириться с «Северным потоком — 2».

«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2», — сказал премьер-министр.

Варшава считает, что деньги Евросоюза для этого газопровода пойдут на оружие, которое Россия будет использовать на Украине. Кроме того, когда Москва отключит Украину от поставок газа в Европе, то сможет делать со страной все, что захочет. «Именно поэтому мы критикуем Германию», — подчеркнул Моравецкий.

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вошла в воды Дании
Общество
Фото: Nord Stream 2

Накануне управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) выписало штраф «Газпрому» на 213 млн злотых (€50 млн). Такие меры были предприняты из-за отказа российской компании предоставить UOKiK запрошенные им данные о контрактах, которые были заключены его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». «Газпром» собирается обжаловать решение антимонопольным ведомства. По мнению компании, запрашиваемые UOKiK данные не имеют отношения к расследованию.

Проект трубопровода предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. По «Северному потоку-2» из России газ будет поступать в Германию, оператором трубопровода является Nord Stream 2 AG (единственный акционер ПАО «Газпром»).

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Против строительства «Северного потока-2» кроме Польши выступают США, в июле американские власти одобрили новые санкции в отношении любых судов, участвующих в прокладке труб, а также компаний, который обеспечивают страховку этих судов, занимаются их техническим обслуживанием и установкой на них специального оборудования. Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что Берлин поддерживает строительство трубопровода, а американские санкции не соответствуют немецкому правовому пониманию. В феврале «Газпром» сообщал, что рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года.

Теги: Северный поток-2, Германия, Польша
Материалы по теме
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
Политика
Польский аналитик назвал способ остановить «Северный поток-2»
Экономика
Немецкий регулятор вывел «Северный поток» из-под действия норм ЕС
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter