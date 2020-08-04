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Варшава не одобряет участие Берлина в финансировании российского проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Biznes Alert.

По его словам, внутри правящей партии Польши есть разные мнения об отношениях с Германией. Однако он отметил, что Варшава не будет мириться с «Северным потоком — 2».

«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2», — сказал премьер-министр.

Варшава считает, что деньги Евросоюза для этого газопровода пойдут на оружие, которое Россия будет использовать на Украине. Кроме того, когда Москва отключит Украину от поставок газа в Европе, то сможет делать со страной все, что захочет. «Именно поэтому мы критикуем Германию», — подчеркнул Моравецкий.