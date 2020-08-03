«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В компании заявили, что заправшиваемые польским антимонопольным ведомством документы не имеют отношения к расследованию. Ранее UOKiK наложила на «Газпром» рекордный штраф в €50 млн

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

ПАО «Газпром» намерен обжаловать штраф от управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) в 213 млн злотых (€50 млн). Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Газпром» предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что получили официальное уведомление от польского надзорного органа и сейчас изучают его.

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его дочки, компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». В «Газпроме» заметили, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.