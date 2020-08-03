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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В компании заявили, что заправшиваемые польским антимонопольным ведомством документы не имеют отношения к расследованию. Ранее UOKiK наложила на «Газпром» рекордный штраф в €50 млн
Газпром GAZP ₽183,45 +0,47% Купить
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

ПАО «Газпром» намерен обжаловать штраф от управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) в 213 млн злотых (€50 млн). Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Газпром» предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что получили официальное уведомление от польского надзорного органа и сейчас изучают его.

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его дочки, компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». В «Газпроме» заметили, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Бизнес
Фото: Axel Schmidt / Reuters

«ПАО «Газпром» в своем ответе попросило UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило», — заявили в российской компании.

Глава UOKiK Томаш Хрустны сообщил, что «Газпром» намеренно не передавал запрашиваемую информацию, чтобы помешать антимонопольному расследованию. «В связи с этим было принято решение наложить на «Газпром» штраф в размере почти 213 млн злотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством», — пояснил он.

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UOKiK запрашивал у «Газпрома» договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Подписанное российским концерном и компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall соглашение о совместном финансировании «Северного потока-2» в Польше посчитали нарушением закона и созданием консорциума. Всем компаниям были выдвинуты претензии. В ноябре 2019 года UOKiK оштрафовало французскую Engie на рекордные для того времени 172 млн злотых (€40,3 млн) по тем же причинам, что и «Газпром».

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

«Северный поток-2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию, проходящий по дну Балтийского моря, общая длина двух ниток которого составляет почти 2,5 тыс. км. Его должны были сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, однако из-за санкций США укладка трубы была приостановлена при готовности проекта более 90%. Вашингтон считает «Северный поток-2» угрозой энергобезопасности Европы. В Германии эту позицию называют вмешательством во внутренние дела страны.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Газпром, штраф, суд, обжалование
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Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Бизнес
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2
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