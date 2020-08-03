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В МВД сообщили о психическом заболевании захватившего банк в Киеве

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Захватившему банк в Киеве Сухробу Каримову в возрасте десяти лет был поставлен диагноз «олигофрения». Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

«По информации с родины террориста — Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом «олигофрения», — написал Геращенко. Он добавил, что задержанный до этого к уголовной ответственности не привлекался».

По словам представителя МВД, взрывотехники не выявили взрывоопасных предметов в помещении.

Появилось видео задержания захватившего банк в Киеве
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3 августа Каримов зашел в отделение Универсального банка, расположенное в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева, заявил, что в рюкзаке у него находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули помещение, но начальник отделения осталась там по собственному желанию. Геращенко сообщал, что злоумышленник требовал, чтобы к нему допустили СМИ, чтобы он мог дать интервью.

Позднее мужчине разрешили выйти в эфир телеканала ZIK и допустили к нему журналистов, однако звук был отключен. Каримова задержали сотрудники подразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.

В июле на Украине произошло два инцидента с захватом заложников. 21 июля мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в центре Луцка. Он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем».
23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники начальника местного уголовного розыска.

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Теги: вооруженный захват заложников, Украина, киев, терроризм
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