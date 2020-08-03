В МВД сообщили о психическом заболевании захватившего банк в Киеве

Фото: ssu.gov.ua

Захватившему банк в Киеве Сухробу Каримову в возрасте десяти лет был поставлен диагноз «олигофрения». Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

«По информации с родины террориста — Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом «олигофрения», — написал Геращенко. Он добавил, что задержанный до этого к уголовной ответственности не привлекался».

По словам представителя МВД, взрывотехники не выявили взрывоопасных предметов в помещении.

3 августа Каримов зашел в отделение Универсального банка, расположенное в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева, заявил, что в рюкзаке у него находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули помещение, но начальник отделения осталась там по собственному желанию. Геращенко сообщал, что злоумышленник требовал, чтобы к нему допустили СМИ, чтобы он мог дать интервью.