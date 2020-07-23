Суд арестовал устроившего захват заложников в Луцке Максима Кривоша

Максим Кривош (Фото: РИА Новости)

Луцкий районный суд Волынской области арестовал Максима Кривоша, который захватил 12 пассажиров автобуса. Об этом сообщает издание «Гордон». Украинский суд арестовал Кривоша на 60 суток без права на внесение залога. По данным издания, защита подозреваемого заявила, что подсудимый отказался подавать апелляцию для обжалования решения.

Кривош 21 июля взял в заложники пассажиров автобуса в центре Луцка. Он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем».

Глава государства выложил видео с этим призывом на своей странице в Facebook. В итоге нападавший сдался и освободил заложников, а Зеленский видео удалил.

События в Луцке Служба безопасности Украины (СБУ) признала терактом, было возбуждено дело по статье о захвате заложников. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в Харькове задержали сообщника Кривоша.