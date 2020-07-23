Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 13:19
В ФРГ экс-охранника концлагеря Штуттгоф приговорили к условному сроку Общество, 20:06 Мосгорсуд отменил продление ареста замглавы «Аэрофлота» Общество, 19:52 Путин и Трамп обсудили контроль над оружием и борьбу с вирусом Политика, 19:51 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 19:45 Суд арестовал устроившего захват заложников в Луцке Максима Кривоша Общество, 19:45 Уоррен Баффет нарастил долю в Bank of America до 11,3% Инвестиции, 19:41 ФАС обвинила компанию Aldo Coppola в противодействии проверке Бизнес, 19:35 Все сбережения потратили в кризис 8% россиян Финансы, 19:33 ЦИК вернула опрос о многодневном голосовании вопреки критике Памфиловой Общество, 19:33 Жителей Бельгии обязали носить маски в местах массового скопления людей Общество, 19:31 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:30 Гендиректор «Зенита» обвинил «Спартак» в падении России в рейтинге УЕФА Спорт, 19:22 В Европарламенте назвали антикризисный бюджет ЕС глотанием пилюль Политика, 19:20 Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса Общество, 19:17
Общество ,  
0 

Суд арестовал устроившего захват заложников в Луцке Максима Кривоша

Максим Кривош
Максим Кривош (Фото: РИА Новости)

Луцкий районный суд Волынской области арестовал Максима Кривоша, который захватил 12 пассажиров автобуса. Об этом сообщает издание «Гордон». Украинский суд арестовал Кривоша на 60 суток без права на внесение залога. По данным издания, защита подозреваемого заявила, что подсудимый отказался подавать апелляцию для обжалования решения.

Кривош 21 июля взял в заложники пассажиров автобуса в центре Луцка. Он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем».

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим заложников в Луцке
Общество
Владимир Зеленский

Глава государства выложил видео с этим призывом на своей странице в Facebook. В итоге нападавший сдался и освободил заложников, а Зеленский видео удалил.

События в Луцке Служба безопасности Украины (СБУ) признала терактом, было возбуждено дело по статье о захвате заложников. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в Харькове задержали сообщника Кривоша.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, вооруженный захват заложников
Материалы по теме
Захватчика из Луцка отправят на психиатрическую экспертизу
Общество
Захватившему заложников в Луцке мужчине предъявили обвинения в терроризме
Общество
Аваков опубликовал видео освобождения трех заложников в Луцке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter