Силовики ликвидировали захватившего начальника уголовного розыска Полтавы

Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации ликвидировали мужчину, который на прошлой неделе в Полтаве взял в заложники начальника местного уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«Все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опошня. <...> Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину», — говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что в ходе спецоперации ни один полицейский не пострадал.

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