В Киеве мужчина ворвался в банк и пригрозил взорвать его

В Киеве полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в бизнец-центре «Леонадро». Об этом сообщил в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, в 12:00 в полицию позвонила сотрудница Универсального банка, расположенного в бизнес-центре. Она сообщила, что неизвестный мужчина сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию.

Сотрудники банка покинули помещение, но начальник отделения остался там по собственному желанию. «Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться», — написал Геращенко.

Материал дополняется.