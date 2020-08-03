Спецназ обезвредил захватчика киевского банка

Захват в центре Киева спецслужбы произвели в то время, когда нападавший давал интервью одному из телеканалов

Сотрудники правоохранительных органов возле здания бизнес-центра «Леонардо» (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Террориста в столице Украины, которого ранее идентифицировали как гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, захватили сотрудники подразделения «Альфа» Службы безопасности Украины, сообщает Страна.ua.

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По информации издания, Каримову разрешили, как он и требовал, выйти в эфир телеканала ZIK, к нему допустили журналистов. Однако во время трансляции звук был отключен.

Около 12:00 (киевское время совпадает с московским) Каримов зашел в отделение Универсального банка, расположенное в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева, и заявил, что в рюкзаке у него находится бомба.

В заложниках у него остался один человек — заведующая отделением банка. Каримов требовал выхода в прямой телеэфир. Также, по словам журналистов, допущенных в здание, террорист требовал 40 тыс. гривен, держа одну ногу на стоящем напротив стуле, на котором лежал рюкзак. Каримов утверждал, что в нем находится взрывное устройство. Из рюкзака к ноге была протянута веревка.