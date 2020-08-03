Спецназ обезвредил захватчика киевского банка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Рита Макграт — РБК: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro Не время быть идеальным: как избежать выгорания на удаленке РБК Pro «Впечатление — это маркетинг»: лекция Джозефа Пайна РБК Pro «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 13:11
Опцион на стабильность: нужна ли России новая страховка от дешевой нефти Мнение, 16:07 Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев Общество, 16:03 Начальник петербургского метро сообщил о своем увольнении Общество, 16:03 В «зеленом» тренде: как «ВкусВилл» начал разливать питьевую воду Зеленая экономика, 16:00  Путин поручил просчитать ликвидацию иркутского «экологического Чернобыля» Общество, 15:51 В Ленинградской области инженер после ссоры выстрелил в соседа по даче Общество, 15:45 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 15:44 «Динамо» сообщил о приобретении футболиста «Уфы» Спорт, 15:20 Медведев предложил арабский опыт ответственности работодателя за мигранта Общество, 15:06 В Нижнем Новгороде у девяти членов экипажа теплохода выявили COVID-19 Общество, 15:05 От уролога до адвоката: как TikTok становится площадкой для экспертов Стиль, 15:04 Сколько будет стоить биткоин. 3 краткосрочных прогноза Крипто, 15:03 Times сообщил о введении в Англии красных карточек за кашель на соперника Спорт, 15:01 Спецназ обезвредил захватчика киевского банка Общество, 14:56
Общество ,  
0 

Спецназ обезвредил захватчика киевского банка

Захват в центре Киева спецслужбы произвели в то время, когда нападавший давал интервью одному из телеканалов
Сотрудники правоохранительных органов возле здания бизнес-центра «Леонардо»
Сотрудники правоохранительных органов возле здания бизнес-центра «Леонардо» (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Террориста в столице Украины, которого ранее идентифицировали как гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, захватили сотрудники подразделения «Альфа» Службы безопасности Украины, сообщает Страна.ua.

Video

По информации издания, Каримову разрешили, как он и требовал, выйти в эфир телеканала ZIK, к нему допустили журналистов. Однако во время трансляции звук был отключен.

Около 12:00 (киевское время совпадает с московским) Каримов зашел в отделение Универсального банка, расположенное в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева, и заявил, что в рюкзаке у него находится бомба.

В заложниках у него остался один человек — заведующая отделением банка. Каримов требовал выхода в прямой телеэфир. Также, по словам журналистов, допущенных в здание, террорист требовал 40 тыс. гривен, держа одну ногу на стоящем напротив стуле, на котором лежал рюкзак. Каримов утверждал, что в нем находится взрывное устройство. Из рюкзака к ноге была протянута веревка.

В Киеве мужчина ворвался в банк и пригрозил взорвать его
Общество
Фото: anton.gerashchenko.7 / Facebook

Украинские тележурналисты сняли момент захвата. На кадрах, которые продемонстрировали по телевидению, видно, как во время разговора журналистов с террористом в комнату ворвались сотрудники спецслужб. Они быстро сняли ногу Каримова с рюкзака, скрутили его и вывели из помещения. Дававший интервью террорист не ожидал нападения. Ко входу в бизнес центр были стянуты бойцы различных спецподразделений, прибыли спецавтомобили и бронетранспортер, но они не пригодились.

«Этот человек попросил себя называть святым духом... Он говорил, что всеми президентами всех стран правят олигархи. Жаловался, что СМИ страдают и журналистов убивают», — рассказал журналист ZIK Андрей Лащ, который общался с террористом.

Представитель СБУ Сергей Пунь заявил журналистам, что ответственность за проведение операции взяла на себя Служба безопасности Украины.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: террорист, захват, спецслужбы
Материалы по теме
Угрожающий взорвать бомбу в банке в Киеве потребовал выхода в прямой эфир
Общество
В Киеве мужчина ворвался в банк и пригрозил взорвать его
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter