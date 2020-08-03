Появилось видео задержания захватившего банк в Киеве

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Опубликовано видео задержания мужчины, который захватил помещение банка в центре Киева с угрозами взорвать бомбу. Видеозапись появилась в Facebook канала «Украина 112».

На видео видно, как мужчина в белой рубашке сидит рядом со столом, за которым находится девушка. Напротив него сидит женщина и разговаривает с ним. Затем вбегает мужчина в серой футболке и черной кепке. После этого видно, как в бизнес-центр заходят несколько сотрудников правоохранительных органов в камуфляжной униформе и касках, у них в руках автоматы.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что гражданин Узбекистана захватил Универсальный банк в бизнес-центре «Леонардо». Мужчина утверждал, что у него в рюкзаке находится бомба. Позднее сотрудники подразделения «Альфа» обезвредили захватчика.