Адвокат Фургала сообщил об отказе экс-губернатора от его услуг

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в причастности к организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина. Об этом РБК сообщил сам Кожемякин.

«Обвиняемый вправе отказаться от любого адвоката, вправе пригласить любого адвоката, поэтому здесь никаких комментариев быть не может. Причины вправе не указывать», — сказал Кожемякин.

Ранее сестра Фургала Галина сообщила, что семья экс-губернатора начала сбор средств на оплату адвокатских услуг. Она объяснила, что счета арестованы, поэтому Фургал не имеет возможности оплатить работу адвокатов.

«Коммерсантъ» 22 июля сообщил, что следствие применило процедуру отвода в отношении двух из четырех адвокатов Фургала — Марины Горбачевой и Максима Самойлова. Следователи увидели конфликт интересов в том, что эти адвокаты ранее представляли интересы признавшего свою вину Николая Мистрюкова, который дал показания против других фигурантов дела, включая Фургала.