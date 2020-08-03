Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
В ГИБДД рассказали о перенастройке камер. Все из-за двойных штрафов Авто, 12:29 Адвокат Фургала сообщил об отказе экс-губернатора от его услуг Общество, 12:28 Дело двух сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных Общество, 12:18 Роскачество назвало признаки хорошего арбуза Общество, 12:09 Основатель U Skillz — о режиме, комфорте и ритуалах РБК Стиль и Поклонная 9, 12:08 Ушедший в политику Шнуров возглавил рейтинг Forbes по доходам шоу-бизнеса Общество, 11:53 Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм Политика, 11:51 Названы сроки запуска доступного российского электрокара Авто, 11:47 Один из крупнейших фондов США продал Apple, Tesla и Microsoft ради Intel Инвестиции, 11:43 Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку под 2,7% Недвижимость, 11:40 Холод и голод: как выручить 54 млн руб. на замене кассиров продуктоматами Pro, 11:37 Власти сформировали группу по ситуации под Иркутском после критики Путина Общество, 11:37 «Надо менять руководство чемпионата России». Эксперты — об итогах сезона Спорт, 11:28 Как ездить с прицепом: правила, ограничения, штрафы Авто, 11:27
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Адвокат Фургала сообщил об отказе экс-губернатора от его услуг

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в причастности к организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина. Об этом РБК сообщил сам Кожемякин.

«Обвиняемый вправе отказаться от любого адвоката, вправе пригласить любого адвоката, поэтому здесь никаких комментариев быть не может. Причины вправе не указывать», — сказал Кожемякин.

Ранее сестра Фургала Галина сообщила, что семья экс-губернатора начала сбор средств на оплату адвокатских услуг. Она объяснила, что счета арестованы, поэтому Фургал не имеет возможности оплатить работу адвокатов.

Пресс-секретарь Фургала сообщила о своем увольнении
Политика

«Коммерсантъ» 22 июля сообщил, что следствие применило процедуру отвода в отношении двух из четырех адвокатов Фургала — Марины Горбачевой и Максима Самойлова. Следователи увидели конфликт интересов в том, что эти адвокаты ранее представляли интересы признавшего свою вину Николая Мистрюкова, который дал показания против других фигурантов дела, включая Фургала.

Сергей Фургал руководил Хабаровским краем с сентября 2018 года. 9 июля 2020 года его задержали по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей, отправили в Москву и арестовали. Свою вину он не признает. Сейчас экс-губернатор находится в московском СИЗО «Лефортово». Басманный суд оставил его под стражей до 9 сентября.

Теги: Сергей Фургал, адвокат, новости, Хабаровский край
Материалы по теме
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Общество
В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала
Общество
На Дальнем Востоке прошли акции в поддержку Фургала
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter