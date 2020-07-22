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Дело губернатора Фургала ,  
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«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». Постановления об отводе касаются Марины Горбачевой и Максима Самойлова. Следствие делает акцент на том, что ранее они представляли интересы признавшего свою вину Николая Мистрюкова, который дал показания против других фигурантов дела, включая Фургала. Следователи увидели в этом конфликт интересов.

Мистрюков, бывший партнер по бизнесу Фургала, был задержан в ноябре 2019 года, его обвиняли в организации тех же заказных убийств, которые сейчас вменяют Фургалу. Мистрюков не признавал свою вину и нанял в качестве адвокатов Горбачеву и Самойлова.

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Однако через два месяца Мистрюков отказался от своих защитников в пользу адвоката по назначению, признал свою вину и дал показания на других фигурантов дела. Когда задержали Фургала, оба адвоката по его просьбе стали его защищать. Однако руководитель следственно-оперативной группы СКР Юрий Буртовой после второго судебного заседания по делу Фургала заявил о конфликте интересов. По информации газеты, Буртовой сообщил адвокатам, что отводит их от уголовного дела своими постановлениями.

По мнению источников «Ъ», следствие хочет применить к Фургалу тактику, уже испытанную на Мистрюкове — под разными предлогами от дела экс-губернатора могут отвести и других его защитников, чтобы склонить Фургала к признанию вины. «В досудебном соглашении с ним может быть прописано даже непривлечение обвиняемого к уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности совершенных им преступлений», — пишет газета.

Кроме того, адвоката Горбачеву вызвал на допрос в качестве свидетеля один из участников следственной группы, бывший начальник отдела СКР по Хабаровску Евгений Медведков. Он пригрозил в случае неповиновения организовать ее принудительный привод.

Материал дополняется

Автор: Владислав Гордеев
Теги: адвокаты, отвод, следствие, Сергей Фургал
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