«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

Сергей Фургал (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». Постановления об отводе касаются Марины Горбачевой и Максима Самойлова. Следствие делает акцент на том, что ранее они представляли интересы признавшего свою вину Николая Мистрюкова, который дал показания против других фигурантов дела, включая Фургала. Следователи увидели в этом конфликт интересов.

Мистрюков, бывший партнер по бизнесу Фургала, был задержан в ноябре 2019 года, его обвиняли в организации тех же заказных убийств, которые сейчас вменяют Фургалу. Мистрюков не признавал свою вину и нанял в качестве адвокатов Горбачеву и Самойлова.

Однако через два месяца Мистрюков отказался от своих защитников в пользу адвоката по назначению, признал свою вину и дал показания на других фигурантов дела. Когда задержали Фургала, оба адвоката по его просьбе стали его защищать. Однако руководитель следственно-оперативной группы СКР Юрий Буртовой после второго судебного заседания по делу Фургала заявил о конфликте интересов. По информации газеты, Буртовой сообщил адвокатам, что отводит их от уголовного дела своими постановлениями.

По мнению источников «Ъ», следствие хочет применить к Фургалу тактику, уже испытанную на Мистрюкове — под разными предлогами от дела экс-губернатора могут отвести и других его защитников, чтобы склонить Фургала к признанию вины. «В досудебном соглашении с ним может быть прописано даже непривлечение обвиняемого к уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности совершенных им преступлений», — пишет газета.