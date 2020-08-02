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Пресс-секретарь Фургала сообщила о своем увольнении

Пресс-секретарь экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко уходит со своего поста. Об этом она сообщила в Instagram.

«Вот и все. Ушла в отпуск с последующим увольнением по собственной инициативе. Прощай, госслужба», — написала Томченко.

https://www.instagram.com/p/CDVYiSIo_Hg/

По ее словам, за два года работы пресс-секретарем главы региона у нее остался один неиспользованный отпуск, который она решила взять сейчас. Она добавила, что после увольнения будет помогать Фургалу в «битве титанов».

Томченко также отметила, что собирается искать новую работу, но пока не представляет, какую именно и где. В комментариях к посту пресс-секретарь сообщила, что продолжит освещать события, связанные с уголовным делом Фургала.

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Сергея Фургала задержали 9 июля, перевезли в Москву и арестовали вечером того же дня. Его обвиняют в организации убийств и покушений на убийства дальневосточных предпринимателей в середине 2000-х годов.

Сам Фургал свою вину отрицает. 20 июля президент Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы региона назначили бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

После ареста Фургала на Дальнем Востоке начались протестные акции в его поддержку. Они не прекращаются уже три недели.

Теги: Сергей Фургал, пресс-секретарь, увольнение
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