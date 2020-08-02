В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала

В акции, по оценке СМИ, приняли участие несколько сотен человек. Это меньше, чем обычно, однако сегодня к шествию присоединились десантники, отмечающие 90-летие ВДВ

Фото: EvgenyFeldman / Twitter

В Хабаровске 23-й день подряд прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает портал DVhab.ru

Начало митинга, как и в случае с прошлыми акциями, было запланировано на 12:00 по местному времени (05:00 мск). Однако в назначенное время на площади Ленина, где расположено здание краевого правительства, появились всего несколько десятков человек. «К исходу первого часа на лавочках, ближайших к зданию правительства, все-таки собрались митингующие. Всего около сотни», — отмечает портал. Как отмечает DVhab.ru, причиной низкой явки протестующих могла стать погода, в эти дни в регионе идут сильные дожди.

Митингующие, собравшиеся возле здания правительства, провели шествие по центральным улицам города. По подсчетам корреспондента Би-би-си, в акции приняли участие около 200–250 человек.

https://www.instagram.com/p/CDYl-p4HPow/

Судя по опубликованному телеканалом видеоролику, в шествии приняли участие ветераны Воздушно-десантных войск, которые вышли на улицы города, чтобы отметить 90 лет со дня основания ВДВ.