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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала

В акции, по оценке СМИ, приняли участие несколько сотен человек. Это меньше, чем обычно, однако сегодня к шествию присоединились десантники, отмечающие 90-летие ВДВ
Фото: EvgenyFeldman / Twitter
Фото: EvgenyFeldman / Twitter

В Хабаровске 23-й день подряд прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает портал DVhab.ru

Начало митинга, как и в случае с прошлыми акциями, было запланировано на 12:00 по местному времени (05:00 мск). Однако в назначенное время на площади Ленина, где расположено здание краевого правительства, появились всего несколько десятков человек. «К исходу первого часа на лавочках, ближайших к зданию правительства, все-таки собрались митингующие. Всего около сотни», — отмечает портал. Как отмечает DVhab.ru, причиной низкой явки протестующих могла стать погода, в эти дни в регионе идут сильные дожди.

Митингующие, собравшиеся возле здания правительства, провели шествие по центральным улицам города. По подсчетам корреспондента Би-би-си, в акции приняли участие около 200–250 человек.

https://www.instagram.com/p/CDYl-p4HPow/

Судя по опубликованному телеканалом видеоролику, в шествии приняли участие ветераны Воздушно-десантных войск, которые вышли на улицы города, чтобы отметить 90 лет со дня основания ВДВ.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

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Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Митингующие выходили на улицы и других дальневосточных городов. Они требуют провести открытый суд над экс-губернатором, который был арестован по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. В разные дни на улицы Хабаровска выходили десятки тысяч митингующих.

Как правило, самые массовые акции в Хабаровске проходят по субботам. Так, 18 июля, на улицы, по данным властей, вышли 10 тыс. человек. По данным местных СМИ и активистов, в акции приняли участие около 50 тыс. человек.

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Фото: Евгений Переверзев / Reuters

Очередной митинг и последующее за ним шествие по центральным улицам Хабаровска прошло накануне, 1 августа. Несмотря на плохую погоду, в несанкционированной властями акции приняли участие 6,5 тыс. человек.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Хабаровск, митинг, Сергей Фургал
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