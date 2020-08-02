Кабмин сократил перечень документов для получения финансовой помощи

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о сокращении перечня документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении сказано, что с 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. «Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — отметила пресс-служба.

В правительстве заявили, что с осени государственные органы будут сами получать информацию об алиментах через систему межведомственного электронного взаимодействия. Размер пособия составит 50% прожиточного минимума ребенка, который определен в регионе России. «Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в месяц в зависимости от региона», — пояснил кабмин.

Ранее, в марте 2020 года, президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Согласно документу, с 1 января 2020 года должна быть установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.