Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

Что предлагается изменить
Программа по выплате 450 тыс. руб. многодетным семьям, где с начала 2019 года до конца 2022 года родился или родится третий или последующий ребенок, действует с сентября 2019 года. Она была анонсирована президентом Владимиром Путиным. Деньги выдаются на полное или частичное погашение основного долга по ипотечным жилищным кредитам. Если такая задолженность меньше 450 тыс. руб., оставшиеся средства могут быть направлены на погашение процентов. Сейчас закон не подразумевает каких-либо ограничений для кредиторов, и в программе активно участвуют кредитно-потребительские кооперативы (КПК), в отношении части из них у оператора программы господдержки — «Дом.РФ» — возникли подозрения в недобросовестном поведении.
- Подготовленный проект поправок предполагает ограничения для кредиторов, допущенных к программе. Субсидию можно будет получить по кредитам, заключенным с банками, «Дом.РФ», организациями, которые аккредитованы «Дом.РФ» (это преимущественно региональные ипотечные агентства) и ипотечными агентами.
- Составление перечня кредиторов нужно для «усиления контроля за расходованием» субсидий. «Действующее законодательство не предусматривает, кто может быть заимодавцем. [...] Займы предоставляются различными организациями по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами, что значительно увеличивает затраты семьи на приобретение жилья за счет оплаты повышенных процентов», — говорится в пояснительной записке.
- Услугами КПК часто пользуются в регионах для индивидуального жилищного строительства, добавляет партнер бюро «Бишенов и партнеры» Анжелика Решетникова. «Самый большой риск для заемщика, связанный как с участием кооперативов в льготной программе, так и в целом в ИЖС, заключается в высокой вероятности попасть на финансовую пирамиду, действующую под видом КПК, потерять при этом взнос и не получить жилье. Ответственность кооператива при этом минимальна. Уровень контроля над их деятельностью ниже, чем в банковском секторе», — замечает юрист.
- Документ также предполагает новые цели кредитов, под которые можно получить субсидию. 450 тыс. руб. можно будет получить по кредиту на строительство индивидуального жилья (ИЖС) или покупку недостроенного. В действующем законе таких возможностей нет: в части индивидуального строительства речь идет лишь о приобретении дома по договору купли-продажи. Таким образом, поправка будет распространяться на период с начала 2019 года.
- Субсидию также готовы распространить на кредиты под покупку жилья с ремонтом, в том числе взятые с начала 2019 года. По большинству рассмотренных заявок отрицательное решение принималось в связи с тем, что такая цель кредита не была описана в законе, следует из пояснительной записки.
- Действие программы обсуждалось на заседании Ассоциации банков России с главой Минфина Антоном Силуановым, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Многие ипотечные договоры включают в том числе ремонт жилья, если заемщики покупают жилье без отделки. В законе прямо было указано, что ипотечный кредит — на приобретение жилья, и если есть слово «ремонт», формально возникает проблема с получением 450 тыс. руб. Хотя это тот же самый ипотечный кредит. Силуанов поддержал предложение», — сказал Аксаков.
Как работает поддержка ипотечных заемщиков
По данным института развития жилищной сферы «Дом.РФ» (оператор программы) на 10 июня, всего подано 73,8 тыс. заявлений на получение 450 тыс. руб., из них одобрено 55,9 тыс. заявлений (75%), отрицательные решения приняты по 11,6 тыс. заявлений (15%), остальные еще не рассмотрены или дорабатываются. Участникам программы направлено 24,7 млрд руб. Средний срок кредита по поданным заявлением — 184 месяца, остаток основного долга — 1,45 млн руб.
По условиям программы граждане предоставляют документы кредитору, тот проверяет их и направляет в «Дом.РФ», где принимается решение о выделении субсидии. Больше всего заявлений «Дом.РФ» получил от Сбербанка — 40,5 тыс., следом идут ВТБ (7,6 тыс.) и ипотечный агент «Дом.РФ» (2,8 тыс.). По данным «Дом.РФ», граждане обратились в 141 КПК для получения субсидии и в 98 банков. КПК подали на получение субсидий около 5 тыс. заявлений.
«Дом.РФ» ранее писал жалобу в Центральный банк, в которой указывал, что более 1 тыс. заявлений на вычет 450 тыс. руб. могли быть поданы с целью «недобросовестного» получения государственной поддержки. В госкомпании отмечали, что КПК подают заявления на получение субсидии по займам, размер которых равен сумме господдержки — 450 тыс. руб. При этом формально кооперативы «соблюдают требования, установленные условиями реализации программы», в связи с чем у оператора программа нет «возможности для принятия отрицательных решений».
Согласно статистике госкомпании, КПК обращаются за субсидией по займам, средняя сумма долга по которым насчитывает 450 тыс. руб. Как правило, это короткие займы на несколько месяцев на приобретение земельных участков, ставка по которым составляет 15–16% при средней ставке по рынку 10,5%.
Различные схемы применяются и по программе с получением средств материнского капитала, которые пытаются обналичивать, рассказала РБК руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. «При выдаче займов на сумму субсидии случается, что ее замораживают в силу разных причин. Перечисление средств субсидии останавливается или она отзывается, но гражданин уже заключил договор займа, получил деньги и в итоге становится должен, а долг погашать нечем», — рассказала она.