Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

Власти готовятся изменить льготную программу по выплате 450 тыс. руб. многодетным семьям на погашение ипотеки. Ее планируется расширить на квартиры с ремонтом, а клиентов кредитных кооперативов, наоборот, лишить права на субсидии

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В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов. Это следует из поправок в законодательство, с которыми ознакомился РБК, их содержание подтвердил источник на финансовом рынке. По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил подготовить законопроект Минфину и Минстрою при участии «Дом.РФ».

Минфин совместно с Минстроем и «Дом.РФ» в настоящее время осуществляет подготовку изменений в федеральный закон 157-ФЗ (о мерах господдержки для семей с детьми) в части расширения и уточнения целей предоставления заемных средств, сообщила РБК пресс-служба Минфина. Кроме того, прорабатывается вопрос, связанный с уточнением перечня кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер господдержки, добавили там.

Представитель Хуснуллина подтвердил, что поправки обсуждаются. «Вопрос, действительно, сегодня прорабатывается, поручение дано с целью расширения возможностей использования средств», — сказал он. РБК направил запросы в пресс-службы Минстроя и «Дом.РФ».